Dia das Mães é na Radical Vest do shopping Iguatemi

Está chegando o Dia das Mães e nada melhor do que presentear quem amamos com estilo e conforto. A Radical Vest preparou ofertas imperdíveis para você surpreender sua mãe sem pesar no bolso.

Ofertas Especiais:

Calça jeans a partir de R$69,99

Moletom com capuz a partir de R$99,99

Jaqueta Rip Curl com 50% de desconto

E o melhor: todas as compras podem ser parceladas em até 10x no cartão!

RADICAL VEST SHOPPING IGUATEMI

Rua Passeio dos Flamboyants, 200 – Loja 82

WhatsApp: Clique aqui para falar com a loja

Garanta o presente perfeito para sua mãe e celebre esse Dia das Mães com muito estilo, conforto e economia. A Radical Vest espera por você!