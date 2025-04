Conheça o novo empreendimento de São Carlos, o Residencial Grand Ville

A JCR Incorporadora, com mais de 10 anos de experiência no mercado em Sorocaba, agora traz para São Carlos o Residencial Grand Ville, um empreendimento com infraestrutura completa de lazer, incluindo piscinas, salão de festas, espaço pet, quadra beach tennis, quiosques gourmet, academias e muito mais.

Descubra plantas versáteis, de 2 dormitórios, com metragens de 42 a 47m². Cada opção é projetada para se adaptar ao seu estilo de vida, destacando opção com suíte e varanda.

Em uma região em crescimento e desenvolvimento, o Grand Ville oferece fácil acesso a tudo e proximidade ao centro, garantindo praticidade e qualidade de vida. Com hospitais, escolas e supermercados por perto, sua nova moradia proporciona a conveniência de estar próximo a tudo o que importa.

E o melhor: você pode conquistar seu apartamento com condições facilitadas! O Grand Ville faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, com valores a partir de R$ 198.900,00 e possibilidade de financiamento para quem tem renda familiar a partir de R$ 2.800.

A aprovação de crédito é feita pela Caixa Econômica Federal, e todo o processo é simples e acompanhado gratuitamente pela nossa equipe de corretores no stand de vendas.

Venha conhecer nosso decorado!

Entre em contato: (16) 99115-6008

Visite o stand: Rua Marechal Deodoro, 1961 - São Carlos