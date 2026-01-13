(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Publieditorial

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

13 Jan 2026 - 07h59Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgaçãoSupermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação

Leia Também

Prime Carnes inaugura neste sábado (17) com grandes promoções
Novidade12h46 - 12 Jan 2026

Prime Carnes inaugura neste sábado (17) com grandes promoções

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h26 - 09 Jan 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

São Carlos ganha nova atração infantil com promoção especial em janeiro
Novidade15h42 - 06 Jan 2026

São Carlos ganha nova atração infantil com promoção especial em janeiro

A Prime Carnes chega a São Carlos com preços de atacado no varejo
Novidade07h55 - 06 Jan 2026

A Prime Carnes chega a São Carlos com preços de atacado no varejo

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h39 - 06 Jan 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias