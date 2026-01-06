(16) 99963-6036
terça, 06 de janeiro de 2026
Publieditorial

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

06 Jan 2026 - 07h39Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgaçãoSupermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação

Leia Também

A Prime Carnes chega a São Carlos com preços de atacado no varejo
Novidade07h55 - 06 Jan 2026

A Prime Carnes chega a São Carlos com preços de atacado no varejo

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h06 - 02 Jan 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h08 - 26 Dez 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

McDonald's inaugura nova unidade em São Carlos
Publieditorial13h11 - 19 Dez 2025

McDonald's inaugura nova unidade em São Carlos

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h01 - 19 Dez 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Últimas Notícias