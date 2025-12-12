(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Publieditorial

Confira as ofertas do supermercado Jau Serve

12 Dez 2025 - 07h20Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgaçãoSupermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação

Leia Também

Tudo o que você precisa saber sobre a credencial ou carteirinha do Sesc
Sesc São Carlos07h41 - 10 Dez 2025

Tudo o que você precisa saber sobre a credencial ou carteirinha do Sesc

Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira
Oportunidade19h55 - 09 Dez 2025

Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h49 - 05 Dez 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Ibaté recebe tradicional Megafeirão de Veículos
Publieditorial16h45 - 04 Dez 2025

Ibaté recebe tradicional Megafeirão de Veículos

Restaurante Planalto anuncia novidades e inclui sorvetes no buffet completo
A melhor comida caseira da região09h04 - 03 Dez 2025

Restaurante Planalto anuncia novidades e inclui sorvetes no buffet completo

Últimas Notícias