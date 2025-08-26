Beatriz Helena Barboza Torrezan, uma trajetória marcada pela dedicação ao mercado imobiliário

A Câmara Municipal de São Carlos realiza, no próximo dia 27 de agosto, às 19h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em homenagem ao Dia dos Corretores de Imóveis. Entre os profissionais que receberão títulos honoríficos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao setor imobiliário, está a corretora Beatriz Helena Barboza Torrezan, cujo nome se consolidou ao longo de mais de duas décadas de atuação.

Nascida em Ribeirão Bonito (SP), em 16 de maio de 1961, Beatriz cresceu em uma família marcada pelo exemplo do trabalho e do compromisso comunitário. É filha de Victor Arnaldo Torrezan, o “Dinho” — empresário, proprietário da Indústria Torresan, ex-prefeito de Ribeirão Bonito por várias gestões e ex-presidente do CIESP — e de Regina Maura Barbosa Torrezan, professora e referência como mãe e educadora.

Esses valores, herdados da família, foram determinantes na sua trajetória profissional e pessoal. Hoje, Beatriz se orgulha também da família que construiu: é mãe de Paola (casada com Walfredo) e de Enrico, e avó de Benício e Cecília, que considera sua maior motivação e alegria.

Corretores e sócios da Expert em Negócio Alcides Ferreira, Beatriz Helena Torrezan e Wilson Policarpo Corretores e sócios da Expert em Negócio Alcides Ferreira, Beatriz Helena Torrezan e Wilson Policarpo

O início da carreira

Beatriz iniciou sua trajetória no mercado imobiliário em 1999, na Imobiliária Cardinali, sob a liderança de Ítalo Cardinali Filho, o Italinho, com quem aprendeu e adquiriu experiência nos primeiros anos de profissão.

A partir daí, construiu um caminho sólido na comercialização e avaliação de imóveis rurais e urbanos, sempre buscando atualização e aperfeiçoamento. Ao longo da carreira, investiu em formações técnicas e especializações em agropecuária, perícia e avaliação de imóveis, áreas que lhe conferiram credibilidade e autoridade, principalmente no setor rural.

Consolidação e liderança

Atualmente, Beatriz é sócia-proprietária da Expert em Negócios, escritório que comanda ao lado de seus sócios e parceiros Alcides Ferreira e Wilson Policarpo. A empresa reflete não apenas uma conquista profissional, mas também um espaço onde ela exerce, com entusiasmo e excelência, sua visão de mercado baseada em confiança, conhecimento técnico e relacionamento com o cliente.

Radicada em São Carlos há 30 anos, a corretora construiu na cidade amizades, parcerias e relações de confiança que foram essenciais para seu crescimento profissional. “Esse reconhecimento para mim é muito importante porque são quase 30 anos de profissão nessa cidade, que me fez aprender muito. Ser reconhecida é um motivo de orgulho para mim”, destacou.

Realização pessoal e profissional

Ao olhar para sua trajetória, Beatriz resume com gratidão a importância da profissão em sua vida: “A profissão de corretora me trouxe muito conhecimento, amizades novas, viagens, sabedoria na maneira de lidar com o público. Enfim, um crescimento interno. Me sinto realizada como corretora de imóveis especializada em propriedades rurais e como auxiliar da justiça do Estado de São Paulo em avaliações de imóveis para processos judiciais (perita judicial)”.

No próximo dia 27, Beatriz receberá não apenas um título, mas o reconhecimento de uma cidade que acolheu sua história e testemunhou sua dedicação ao setor imobiliário.