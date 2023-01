Apostas no campeonato Sul-mato-grossense com a Winxbet!

SIGA O SCA NO

Apostas nos campeonatos estaduais é uma das demandas para os apostadores Brasileiros em janeiro de 2023. Afinal todos as competições dão início agora no dia 15. E, tem oportunidade para todo mundo, por isso, decidimos trazer um pouco sobre o campeonato Sul-mato-grossense.

O que rola no Calendário do futebol Brasileito em 2023

Os campeonatos estaduais vão ser iniciados neste início de ano de acordo com o calendário programado pela CBF. Um devido descanso com o período de Pré-temporada que durou desde 14 de Dezembro até 14 de janeiro foi dado após o periodo de copa do mundo em 2022. Tudo isso organizado para contemplar as competições nacionais e internacionais.

Agora é ano novo e um calendário completo de competições que tanto amamos apostar. Para não ficar de fora, te damos algumas datas em nosso calendário.

Nos dias 15/01 a 9/4 teremos os jogos do campeonato estadual acontecendo e finalizando a etapa de condecoração de seus vencedores por estado. Afinal, algumas competições precisam de uma classificação de algumas competições estaduais.

Logo em seguida temos a Copa do Brasil que acontece entre fevereiro e setembro, mais especificamente do dia 22/2 ao 23/9. Em seguida começamos com o campeonato mais importante no país que é o Brasileirão.

Entre os dias 16/4 a 3/12 ocorre a série A, de 15/4 a 25/11 temos as disputas da Série B. Já a Série C acontece de 23/4 a 12/11 e a D do dia 30/4 a 29/10

Além disso, o Brasil ainda está envolvido nas competições continentais com 3 das mais importantes disputas na américa do sul. Veja também:

Conmebol Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

Conmebol Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro

Conmebol Recopa: 8 de fevereiro a 15 de fevereiro

Como é o campeonato Sul-mato-grossense?

Como já falamos, a competição é a mais importante dos estados e nesse caso estamos falando da competição que ocorre na região do Mato Grosso do Sul. Um dos estados que compõem a região do centro oeste tem seus times de destaque.

O início de tudo e a regra do campeonato Sul-mato-grossense

A primeira vez que a competição aconteceu foi em 1979 e teve um dos times mais importantes do estado como campeão. Sendo um dos detentores da maior quantidade de títulos no local e com certo destaque na região.

Se ficou interessado em investir nas equipes do campeonato Sul-mato-grossense, vamos entender agora como acontece as disputas:

Dez equipes se enfrentam em um turno único. Cada equipe terá uma partida com todos os outros competidores ficando os 6 melhores para a próxima disputa.

As equipes se enfrentam em ida e volta para competir na fase de mata-mata e chegar a um campeão do ano vigente.

Os dois melhores ganham classificação para a Copa do Brasil e o campeão é classificado para uma vaga na série D do Brasileirão.

Quem participa?

Na disputa pelo título estarão as equipes do Mato grosso do Sul profissionais. Vejam a lista dos 10 candidatos:

Cuiabá

Mixto

União

Academia

Luverdense

Nova Mutum

Operário

Dom Bosco

Sport Sinop

Cacerense

A equipe que mais tem títulos na história da competição é o time do Operários com um total de 12 vitórias e logo em seguida o Comercial com 9 títulos.

