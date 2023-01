Apostas no campeonato Rondoniense com a KTO!

Dentre as competições Brasileiras de Futebol, talvez o campeonato Rondoniense pode não ser o seu alvo de apostas, mas vale a pena saber que a possibilidade existe e você vai ter sua chance se quiser.

Calendário do futebol Brasileito 2023

Lembrando que desde o dia 14 de Dezembro até o dia 14 de janeiro temos a pré temporada, onde as equipes tiram um tempo da competição para o devido descanso das jogadas exaustivas doravante o ano todo. Porém no dia 15 já vai começar a aparecer as possíveis competições estaduais que são as primeiras que abrem o calendário.

Agora é ano novo e um calendário completo de competições que tanto amamos apostar. Para não ficar de fora, te damos algumas datas em nosso calendário. Assim as apostas podem ser feitas de uma forma organizada e mais lucrativa. Veja só:

Início Competição 15 de janeiro Campeonatos Estaduais 22 de fevereiro Copa do Brasil 16 de abril Série A 15 de abril Série B 23 de abril Série C 30 de abril Série D 28 de janeiro Supercopa do Brasil

Além disso, o Brasil ainda está envolvido nas competições continentais com 3 das mais importantes disputas na américa do sul. Veja também:

Conmebol Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

Conmebol Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro

Conmebol Recopa: 8 de fevereiro a 15 de fevereiro

Como é o campeonato Rondoniense?

Em teoria o futebol foi fomentado no estado desde da década de 1910, oferecendo vários caminhos até chegar a mudar para uma competição estadual e oficial em 1983. Porém somente em 1990 é que conquistou o título de futebol profissional.

Nesse momento, foi possível classificar para Copa do Brasil, sem contar que uma característica interessante é que as equipes do interior são mais bem posicionadas que as da capital do estado.

Entre as equipes disputando o título temos 13 equipes que já ganharam o título desde que se tornaram profissional. Isso quer dizer que mesmo não oferecendo uma quantidade grande de equipes na disputa, as rotações são grandes dentro da disputa.

Outra coisa interessante é o maior time a ter títulos da competição. O Ferroviário tem um total de 18 títulos, porém o último foi conquistado em 1990 antes da profissionalização. Atualmente os grandes nomes são: Real Ariquemes e Porto Velho.

Com uma alta crescente do vice que foi União Cacoealense e que tem aparecido bastante na tabela de finalistas.

A competição é feita em três etapas com uma primeira vitória do maior pontuador da fase 1. Sendo estes jogos só de ida entre as 8 equipes da competição. Classificado entre os 4 melhores passam para a segunda fase com a disputa na semifinal e os melhores competem na final.

Caso 1 time vença as duas etapas ele é consagrado o vencedor, em outro caso os dois campeões da primeira e segunda fase disputam ida e volta para ver quem é o campeão do ano.

Quem participa?

As equipes do Profissional no futebol de Rondônia são os classificados para essa disputa. Conheça todos:

Rondoniense

União Cacoalense

Real Ariquemes

Guaporé

Ji-Paraná

Genus

Vilhenense

Porto Velho

