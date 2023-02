Abertas inscrições para 2º processo seletivo CEJA/Electrolux

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de São Carlos está com inscrições abertas para processo seletivo e encaminhamento para a empresa Electrolux, em São Carlos.

Os requisitos para o preenchimento da vaga são:

- Ter 18 a 23 anos e 11 meses;

- Ensino médio completo;

- Disponibilidade de horário;

- Comprovante de reservista ou dispensa (sexo masculino);

As inscrições podem ser feitas diretamente no site do CEJA, através do link: https://www.cejasaocarlos.com.br/general-5

Dúvidas (16) 3415-0570 / (16) 99358-6013.

