A tradicional Pinhal Madeiras apresenta novidades em sua loja e lança um showroom ambientado

Atuante em São Carlos e região desde 1999, a loja possui o que há de melhor em madeiras e derivados, além de estrutura metálica, pisos vinílicos e laminados, oferecidos com qualidade e beleza. Tudo isso amparado pelo maior estoque da região e com disponibilidade para entrega rápida.

Agora, focada sempre em melhor atender o cliente, a Pinhal Madeiras apresentou duas grandes novidades: a Pinhal Acabamentos e a Casa Ambiente.

A Pinhal Acabamentos é um espaço dedicado a um mostruário específico de produtos para acabamento, como fechaduras, puxadores, Kits Porta Pronta Rohden, pisos maciços de madeira já com verniz, e também conta com uma exclusividade da marca Eucatex. Dentro deste novo showroom a inovação está no Ambiente Criar, espaço dedicado aos profissionais da construção civil, uma sala para que possam trabalhar, equipada com tudo que necessitam para um bom atendimento aos seus clientes.

Já a Casa Ambiente é o showroom ambientado da Pinhal Madeiras, onde você poderá ter a oportunidade de visualizar os produtos instalados em uma pequena casa, com detalhes em acabamentos, pisos, esquadrias e estruturas (paredes e cobertura).

Com a Pinhal Acabamentos e a Casa Ambiente, o cliente poderá escolher com maior certeza o que precisa para sua obra, já com a imagem em mente de como ficará a instalação e a finalização. Tudo isso ainda somado a um atendimento qualificado para orientar sobre a melhor escolha.

Segundo o proprietário Enzo Junqueira, a transformação em uma nova Pinhal Madeiras é a necessidade de seus parceiros reproduzida de forma funcional em todo showroom, expondo de forma inovadora todas tendências da arquitetura relacionadas ao uso da madeira de forma sustentável.

A Pinhal Madeiras está localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 2416, e você também poderá entrar em contato pelo telefone (16) 3363-5555



