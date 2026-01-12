(16) 99963-6036
Prime Carnes inaugura neste sábado (17) com grandes promoções

12 Jan 2026 - 12h46Por Jessica Carvalho R
A contagem regressiva já começou: neste sábado, dia 17 de janeiro, a partir das 8h, São Carlos recebe oficialmente o A Prime Carnes, o primeiro atacarejo totalmente especializado em carnes da cidade. A inauguração será marcada por grandes promoções, oferecendo ao público a oportunidade de comprar carnes de qualidade com preços especiais.

O A Prime Carnes chega com a proposta de preço de atacado no varejo, reunindo um amplo mix de carnes bovinas, suínas, frango e carneiro, além de cortes temperados e espetinhos, ideais tanto para o consumidor final quanto para comerciantes e churrasqueiros.

A nova unidade está localizada na Rua São Paulo, nº 1361, em frente ao Passarinho Hortifruti, em um ponto de fácil acesso e com estacionamento próprio, garantindo mais comodidade aos clientes, principalmente durante as compras de maior volume.

As promoções de inauguração deste sábado (17) também serão válidas na loja 1 que fica situada na Avenida Clemente Talarico, nº 140, no Jardim Embaré.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99654-0803.

