Vereador Bruno Zancheta faz balanço da atuação da Comissão da Pessoa com Deficiência no Legislativo

O vereador Bruno Zancheta (PL), que está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, presidiu a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do legislativo durante o biênio 2021-2022, período em que o colegiado foi composto pelos vereadores Ubirajara Teixeira-Bira (PSD), como secretário e Robertinho Mori (União) com membro.

Num balanço das ações da comissão, Bruno destacou que nestes dois anos todas as entidades que atendem pessoas com deficiência apresentaram seu trabalho houve agilidade na tramitação dos processos que foram pautados. Também se realizaram audiências públicas para debate de temas de grande relevância e, além disso, a conquista de duas vans adaptadas e acessíveis entregues em dezembro passado. Nesta conquista, os integrantes da Comissão enfatizaram o esforço realizado pela ex-secretária estadual da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, e pela secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Amariluz Garcia Ferreira.

Bruno Zancheta fez um agradecimento especial aos vereadores Bira e Robertinho pelo suporte e parceria nestes dois anos na Comissão. “Sem a junção de forças, nosso trabalho não seria possível”, disse. Entre as audiências públicas realizadas, destacou as que discutiram temas como equoterapia, o cartão “Mais Acesso”, rampas de acesso, interprete de libras, educação especial em São Carlos, professor auxiliar, entre outros assuntos.

“Fomos recebidos de forma histórica na Secretária Estadual da Pessoa com Deficiência, pela ex-Secretária Célia Leão e gostaria de destacar a conquista de duas vans 0 km adaptadas e acessíveis por meio do Governo do Estado de São Paulo, para nosso município”, relatou Bruno.

O vereador avaliou que seu mandato tem um saldo positivo: “Conseguimos avançar em diversos campos e principalmente trabalhar em parceria com a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, entidades de terceiro setor e sociedade civil, porém temos muitos desafios pela frente”.

No próximo biênio (2023-2024), Bruno deverá atuar como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência do Legislativo, que será definida na primeira sessão ordinária do ano, terá o vereador Robertinho Mori como presidente e vereador Bira como secretário.

