Secretário Nacional de Justiça recebe reivindicações de São Carlos

Os secretários municipais de Governo, Netto Donato, de Educação, Roselei Françoso, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti e de Segurança Pública, Samir Gardini, também foram recebidos na última terça-feira, 28, em Brasília, pelo Secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho.

Na ocasião o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, apresentou ao secretário nacional projetos de São Carlos como o SOS Escola e o Plano Integrado de Segurança Pública 2023.

“Apresentamos o SOS Escolar, APP que foi desenvolvido em 2019 pelo Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia da Prefeitura em parceria com a Agência de Inovações da Universidade Federal de São Carlos para dar suporte às escolas da rede municipal de ensino. Em caso de emergência, basta “apertar” um botão no celular para acionar os órgãos de segurança. Também apresentamos o nosso plano de segurança e pedimos recursos para ampliar o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal”, explicou Samir Gardini.

No total foram reivindicados R$ 1,5 milhão. O projeto entregue ao secretário nacional prevê instalação de 12 câmaras LPR (leitoras de placas). “Além das câmeras precisamos de infraestrutura nos locais de instalação, áreas com grande circulação de veículos e geralmente em saídas ou entradas do município”, ressalta o secretário.

A área de suporte o município também precisa melhorar o processamento e recepção das imagens das câmeras leitoras automáticas de placas (servidor) e da instalação de um gerador de energia, evitando assim a interrupção da prestação de serviço quando ocorrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Este projeto está diretamente ligado ao programa tendo em vista que o objetivo principal é a prevenção e o enfrentamento à criminalidade. “Além disso, sugeri a unificação dos bancos de dados e dos sistemas de inteligência”, finalizou Samir Gardini.

O secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, garantiu que ainda essa semana vai despachar com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para repassar os pedidos de São Carlos e também apresentar o SOS Escolar para que o Governo Federal estude a possibilidade de instalação em outros municípios do país.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Outra agenda marcada para a terça-feira, 28, foi com o ouvidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Robson Crepaldi. O são-carlense que já ocupou cargo no governo anterior na Casa Civil, agora está com mandato até 2025 na ANTT e colocou a agência à disposição do município de São Carlos.

