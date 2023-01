Secretaria de Meio Ambiente realiza reunião de planejamento de ações

Crédito: Divulgação

A gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, novo órgão da Prefeitura de São Carlos, reuniu-se na última sexta-feira, 6, para tratar do planejamento e das diretrizes para os próximos dois anos. O encontro aconteceu no auditório da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e tratou de aspectos como metas, orçamento e metodologia de trabalho.

Para o secretário municipal da pasta, Nino Mengatti, a própria criação da nova secretaria configura um avanço na administração ambiental do município, que terá um segmento específico para tratar do tema.

“A criação da secretaria, por desejo do prefeito Airton Garcia e com o apoio do vice-prefeito Edson Ferraz e do secretário municipal de Governo, Netto Donato, será fundamental para a implantação de uma política sustentável e de desenvolvimento. Com esta linha de raciocínio, estivemos reunidos com todos os técnicos, engenheiros, agrônomos e novos diretores da secretaria para que possamos traçar as metas de curto, médio e longo prazo e fazer São Carlos avançar nesta área tão importante”, ressalta Mengatti.

Com orçamento de aproximadamente R$ 2,8 milhões, porém, a secretaria não deve se limitar aos recursos municipais para exercer a atividade para a qual foi designada, tendo já um cronograma para angariar recursos de outras esferas governamentais para suplementação.

“Hoje, temos no Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina Silva, onde iremos buscar recursos para setores como arborização e enfrentamento de enchentes. Nesta captação, também buscaremos emendas parlamentares em Brasília, São Paulo e na própria Câmara Municipal para que possamos ter melhorias nas práticas ambientais são-carlenses e proporcionar um atendimento mais rápido à população”, conclui o secretário.

