Secretaria da Pessoa com Deficiência recebe camas hospitalares com recursos destinados por Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos provenientes de emendas parlamentares à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Com os recursos foram adquiridas camas hospitalares para atendimentos de acamados. Elton frisa a importância desses itens para uma recuperação digna e adequada para os pacientes.

“Fico feliz em contribuir com a aquisição dessas camas hospitalares. Só quem tem um familiar que precisa deste item, sabe de sua importância, para o tratamento e maior comodidade do paciente”,

Elton também enalteceu a parceria com a Secretaria Amariluz Garcia que deu todo o suporte e foi prestativa com o a celeridade no procedimento.

