Ronaldo Mota Ã© o novo presidente do PSOL de SÃ£o Carlos

: O ex-presidente do PSOL, professor Djalma Nery, passa o comando para o sindicalista Ronaldo Mota: PSOL prioriza eleiÃ§Ã£o do vereador para a ALESP e a reeleiÃ§Ã£o do presidente Lula - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O diretor da Apeoesp (Sindicato dos Professores), Ronaldo Mota, foi eleito, na tarde do último sábado, 28 de fevereiro, como o novo presidente do diretório municipal do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) de São Carlos. A convenção municipal teve 45 votantes, sendo 43 votos a favor de Mota, um voto nulo e um voto em branco.

O sindicalista Mota afirmou que o momento é importante para o futuro do país e ratificou a pré-candidatura a deputado estadual de Djalma Nery como uma decisão já consumada. Ele também afirmou que é importante que o partido esteja junto com a frente de esquerda popular no apoio à reeleição do presidente Lula e na busca pela ampliação das bancadas do partido e do grupo, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.

O vereador, professor e ambientalista Djalma Nery, que deixa o comando do partido, destacou que Mota é um líder extremamente competente, qualificado e com uma trajetória de lutas que o gabarita para que o PSOL consiga superar os desafios. "Tenho certeza de que ele dará sequência à nossa gestão. Eu entrego o partido com avanços significativos. Nós dobramos a bancada de vereadores, ampliamos nossa participação nos movimentos sociais e estudantis. O partido cresceu muito e agora quem estará à frente da luta do PSOL será o amigo Ronaldo (Mota)", disse.

O mandato de Djalma Nery foi marcado pelo diálogo e pela união do campo político progressista. Foi em sua gestão que o partido, pela primeira vez, fez parte de uma grande frente democrática, que uniu PSOL, PT, PSB, PSD e União Brasil nas eleições de 2024. “Ao invés de lançar um candidato a prefeito, estivemos na grande aliança que apoiou o candidato do Partido dos Trabalhadores, o que mostra a maturidade política do partido e revela como conseguimos este crescimento em toda a sociedade e também na Câmara Municipal. A nossa postura aguerrida e nossa luta certeira vão continuar sob a tutela do Ronaldo (Mota)”, concluiu.

A FORMAÇÃO DO NOVO DIRETÓRIO DO PSOL

Presidência – Ronaldo Nascimento Mota

Secretaria-Geral – Wilson Alves Bezerra

Secretaria de Finanças – Larissa Aparecida Landim Brisolla Pereira Pinto

Secretaria de Comunicação – Aaron Rozemwinkel e Rodrigo Corrêa dos Santos

Secretaria de Movimentos Sociais e Populares – Fernanda Castelano

Suplências – Edneide Morais Brasil, Priscila Ventura Trucullo e Flávia Sanches de Carvalho

