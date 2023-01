Rodson Magno, Presidente da Prohab participa de reunião para definir início do novo cadastro habitacional

Crédito: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 6 de janeiro o Presidente da Prohab Rodson Magno do Carmo e sua equipe (Departamento Administrativo e Departamento de Ação Social) estiveram em reunião com a Secretária Vanessa Soriano da pasta Secretaria de Cidadania e Assistência Social, representantes dos Cras e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano para darem início ao novo cadastro habitacional do Município de São Carlos, atendendo a Lei nº 16.309 de 8 de agosto de 2012, que estabelece critérios para a distribuição de casas e lotes urbanizados no Município de São Carlos implementada pelo Poder Público Municipal e dá outras providências. Visto que o último foi realizado em 2014.

“O novo cadastro mapeará a realidade dos nossos munícipes que ainda não tem seu próprio imóvel e a partir desses dados que serão coletados poderá ser pleiteado com o Governo Estatual e Governo Federal novos empreendimentos para nosso município”, concluiu Rodson.

Leia Também