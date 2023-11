Região central e mais 48 bairros participam do Região Cidadã

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração Regional, realizou na noite desta quarta-feira, 8, mais uma reunião do programa “Região Cidadã”, desta vez na região 5 que contempla 49 locais, entre bairros, residenciais e loteamento, incluindo a região central da cidade, pode colocar as suas demandas para os secretários e diretores presentes e também saber quais as melhorias e serviços realizados, planejados ou em execução na sua região e na cidade que beneficiam todos os munícipes.

A reunião aconteceu na Fesc (Fundação Educacional São Carlos) e contou com a presença de vários secretários, diretores, de vereadores e população da região.

O secretário de Governo, Netto Donato, começou informando as melhorias já executadas na região central da cidade como o recape da avenida São Carlos, das ruas Padre Teixeira e Campos Salles, da reconstrução do corredor de ônibus da rua Dona Alexandrina, melhoria na Praça do Jardim De Cresci, interligação da Avenida Vicente Pelicano à Rua Gregório Aversa, recape de ruas do Jardim Gilbertoni, Jardim São Paulo, Vila Santa Isabel, pavimentação e drenagem completa do Parque São José, um investimento de R$ 9,6 milhões, ampliação do CEMEI Bruno Panhoca no Azuville, do Cemei João Batista Paino, no Castelo Branco, recape da avenida Getúlio Vargas e a duplicação de parte da avenida Heitor José Reali.

Outras obras estão em execução, como a do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, a ponte da rua General Osório, no Jardim Cardinalli e a reforma do Ceme (Centro Municipal de Especialidades), além de obras de habitação e desenvolvimento urbano.

Na oportunidade mostrou também os avanços em toda a cidade que acaba impactando todos os moradores do município, como a contratação de mais médicos, reforma e manutenção das Unidades de Saúde, reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aracy, redução de filas para exames, novos aparelhos de raio-x, ultrassom, entrega de 4 ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de São Carlos), na educação ampliação e reforma de vários Cemeis, abrindo mais de 2.500 vagas na rede municipal de ensino, 70 óculos com inteligência artificial para alunos com deficiência visual, investimento de R$ 1 milhão, câmeras e alarmes nas escolas, além do maior recape da história, recuperando vias públicas e estradas vicinais e terminou mostrando todo o esforço que a Prefeitura vem mostrando no combate as enchentes com várias obras importantes.

A população também colocou as suas demandas, principalmente na área da saúde, transporte e limpeza de áreas públicas, todas respondidas pelos secretários.

Walcynyr Bragatto, secretário da Administração Regional, pasta que coordena o “Região Cidadã”, lembra que todas as demandas são anotadas e encaminhadas posteriormente para as secretarias responsáveis e que o programa vem aproximando a população da gestão pública, ouvindo os moradores e trazendo todos os esclarecimentos.

O Cidade Aracy recebe a próxima reunião do programa no domingo, dia 12 de novembro, a partir das 9h30 no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, na rua João Martins França, nº 855.

