Reforma da UPA Cidade Aracy é tema de reunião

Crédito: Divulgação

Representantes da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Saúde e Governo, do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (SINDSPAM) e da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal estiveram reunidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy na manhã desta terça-feira, 14, para debater ideias quanto a operacionalização da reforma daquela unidade, no sentido de não acarretar prejuízos no atendimento à população.

Recentemente, a Prefeitura concluiu a licitação referente ao Processo Administrativo nº 2172/22 – SMS, que prevê a pintura, adequação hidráulica, impermeabilização das lajes, revestimento, cobertura e instalação elétrica da UPA Cidade Aracy. A obra foi orçada em R$ 258.388,36 e tem 90 dias como prazo para execução, mas, em função do objeto de contratação, algumas salas precisarão ficar inutilizadas por determinado tempo para que os reparos aconteçam, o que eventualmente pode prejudicar a execução habitual de alguns dos serviços oferecidos na unidade.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, existe uma preocupação dupla em relação ao andamento da obra, seja pelas condições de trabalho dos servidores ou pelo atendimento à população. “Estamos com a licitação concluída e, com essa reunião, buscamos viabilizar a operacionalização da obra observando o ponto de vista dos servidores, do Sindspam e com o apoio da Câmara Municipal. Como será uma obra abrangente, existe essa preocupação quanto ao fluxo de atendimento e com a própria estrutura disponível da UPA Aracy no intuito de não acarretar prejuízos no atendimento à população. Agora, faremos uma reunião também com a empresa vencedora para entender seu planejamento e juntos realizarmos uma obra eficiente e sem danos relevantes nos serviços ofertados”, ressalta a secretária.

Já Netto Donato, secretário municipal de Governo, lembrou que o diálogo e a união de forças auxiliarão na continuidade dos trabalhos. “Estamos cientes da situação do prédio da UPA Aracy, que precisa e passará por manutenções, e por isso estivemos reunidos com todas as lideranças envolvidas para, a pedido do prefeito Airton Garcia, estudarmos a melhor forma de iniciarmos a reforma sem prejudicar o atendimento da população, pois é uma área com mais de 60 mil pessoas e que contam com este atendimento 24h por dia. Foi uma reunião boa, proveitosa, e tenho certeza de que nos próximos dias teremos a solução final para atender as demandas dos servidores públicos, proporcionando à população um serviço de qualidade e com a execução da reforma o mais rápido possível”, disse o secretário.

A reunião também teve a presença do presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, da secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, das diretoras Crislaine Mestre da Gestão do Cuidado Ambulatorial e Lindiamara Soares da Gestão do Cuidado Hospitalar, do vice-presidente do Sindspam, Lucinei Alves Custódio e do diretor Reinaldo Sola Rodrigues.

Leia Também