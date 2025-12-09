(16) 99963-6036
Raquel Auxiliadora presta contas de seu mandato nesta quinta-feira

Evento será realizado no bar Chega de Saudade, em frente à Câmara Municipal de São Carlos

09 Dez 2025 - 17h14Por Da redação
A vereadora Raquel Auxiliadora (PT) realiza nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 19h, no Bar Chega de Saudade, na rua Sete de Setembro, em frente à Câmara Municipal, a prestação  de contas do primeiro ano de seu atual mandato. 

“Vai ser um momento pra olhar com carinho tudo o que construímos em 2025 e também sonhar juntos os próximos passos”, afirma a parlamentar. Após a reunião plenária haverá, no local uma confraternização entre simpatizantes do mandato da vereadora. 

 

