terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
PolÃ­tica

Pozzi destaca "sucesso" de Escola CÃ­vico-Militar em SÃ£o Carlos

SÃ©rgio Rocha atacou a esquerda e afirmou que os baderneiros deixaram a Escola Estadual Arlindo Bittencourt

03 Mar 2026 - 19h50Por Da redaÃ§Ã£o
O vereador e líder do governo municipal na Câmara, Gustavo Pozzi (PP), utilizou a tribuna para elogiar o “sucesso” da Escola Estadual Arlindo Bittencourt, na Vila Monteiro, em São Carlos, que, desde o início do ano letivo, funciona no modelo de Escola Cívico-Militar no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pozzi citou que a escola, que era marcada por brigas e por estudantes indisciplinados que iam ao local, segundo ele, para “promover bagunça e desordem”, agora respira novos ares.

Ele afirmou que foi professor na escola e testemunhou, por várias vezes, alunos espalhados pelo corredor e fora da sala de aula. Segundo Pozi, essa realidade mudou e os pais estão contentes por ter seus filhos em uma escola bastante segura.

Pozzi citou um caso em que uma ex-aluna foi apreendida com maconha na entrada da escola pelos profissionais militares contratados para atuar na unidade. “Agora sabem que não vão entrar facilmente com drogas na escola, pois há profissionais experientes para manter a ordem e a segurança no local”, disse ele.

“SE A ESQUERDA É CONTRA, É BOM” – Pedindo um aparte a Pozi, o vereador de extrema-direita Sérgio Rocha (PRD) fez questão de atacar a esquerda. Ele afirmou que os baderneiros deixaram a Escola Arlindo Bittencourt quando ela passou a integrar o projeto de Escola Cívico-Militar. “Os baderneiros, briguentos, caíram fora da escola, porque agora ela tem ordem e disciplina. Quando a esquerda é contra, é porque é bom, e quando ela é a favor é porque é ruim. A esquerda vem para arrebentar tudo”, atacou ele.

 

