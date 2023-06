Newton Lima participa de inauguração na UFABC

Crédito: divulgação

Atualmente diretor de Relações Institucionais do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Newton Lima participou da inauguração pelo presidente Lula do novo prédio da Universidade Federal do ABC (UFABC) na última sexta-feira (2).

O bloco Zeta UFABC foi construído no campus de São Bernardo do Campo para abrigar 22 laboratórios de pesquisa e inovação tecnológica nas áreas de genética, desenvolvimento energético e equipamentos médicos.

O reitor do IFSP, Silmário dos Santos, a vice reitora da UFSCar, Maria de Jesus Dutra dos Reis, os ministros Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho), entre outras autoridades, também participaram do evento.

“Tenho um motivo a mais para comemorar esta inauguração porque faço parte do grupo das quatro federais paulistas que se uniram durante o governo Bolsonaro para buscar o apoio da bancada paulista de deputados federais”, conta Newton Lima.

Segundo ele, nos anos do governo Bolsonaro as instituições de ensino e pesquisa “foram asfixiadas” e ficaram sem recursos para novos investimentos e compras de equipamentos. “Nos unimos para buscar o apoio dos parlamentares paulistas e obtivemos sucesso”, recorda. “O reitor da UFABC, Dácio Matheus, fez questão de registrar esse trabalho na pessoa do hoje ministro Paulo Teixeira, à época deputado que liderou esse movimento no Congresso”, relembrou Newton Lima.

Ex-reitor, ex-prefeito e ex-deputado federal, Newton Lima relembra que os governos Lula e Dilma Rousseff foram os que mais investiram na educação pública superior do Brasil. “Saltamos de 3,5 para 8 milhões de vagas nas universidades, sem contar as cotas, a contratação de professores, os investimentos e as bolsas de permanência que permitem o acesso de todos os interessados em estudar, não só da elite econômica”, recorda.

“Infelizmente o país mergulhou num desgoverno durante quatro anos que sobreviver enquanto instituição pública foi muito difícil, mas agora estamos em uma nova fase e temos muito a comemorar”, destaca. “São Carlos já começou a sentir os novos rumos, as obras de conclusão do nosso Hospital Universitário entraram em ritmo acelerado”, frisou.

