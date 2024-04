Veja o que diz B.O. sobre briga envolvendo estudantes e pai de aluno da Arlindo Bittencourt

SIGA O SCA NO

Crédito: Google Maps

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil pela mãe de um dos envolvidos, o filho de 16 anos estava no pátio da escola estadual Arlindo Bittencourt, quando teria levado um tranco de dois outros alunos, como uma espécie de provocação.

Neste momento o estudante teria entrado em luta corporal com um dos que deram o tranco, mas logo a briga foi contida por um inspetor.

Na saída da escola, o aluno teria sido agredido por um terceiro estudante. Ele também teria sido pego pelo pescoço pelo pai do aluno com qual teria brigado na hora do intervalo. O homem também estaria em posse de uma corrente e um cadeado.

Neste momento uma grande confusão se formou, conforme mostra um vídeo publicado pelo São Carlos Agora no Instagram (@jornalsaocarlosagora).

O caso foi registrado como “vias de fato” e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também