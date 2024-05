Homem que matou morador em situação de rua e feriu outro é condenado pela Justiça

SIGA O SCA NO

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Foi levado ao banco dos réus nesta terça-feira (7), Guilherme Nordi de Lima, 22. Na madrugada do dia 29 de abril do ano passado, ele matou a facadas, o morador em situação de rua Edvaldo Anísio de Carvalho, que na época tinha 40 anos e também feriu C.F.O.. O crime aconteceu na rua Antonio Vieira, Vila Celina. O assassino foi preso posteriormente pela equipe da DIG. (veja notícia relacionada)

Os jurados negaram a absolvição pleiteada pela defesa em plenário, rejeitando a tese da negativa de autoria, mas afastaram as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao delito de lesão corporal em que foi vítima C.F.O., os jurados também rejeitaram a tese de negativa de autoria e negaram a absolvição.

Guilherme Nordi foi condenado a uma pena de seis anos pelo crime de homicídio contra Edvaldo e três meses de detenção pelo crime de lesão corporal contra C.F.O.. Por ser considerado tecnicamente réu primário, as penas devem ser cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Guilherme se encontra preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

