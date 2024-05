Armada com revólveres, dupla assalta casal de idosos na Vila Santo Antonio

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal de idosos (ele, com 66 anos e, ela, com 64 anos) passou por momentos de terror por volta das 21h30 desta terça-feira, 7, quando foi vítima de um assalto na rua Totó Leite, na Vila Santo Antonio.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, às vítimas disseram que os bandidos tiveram acesso à moradia pelos fundos, após pular o muro e entraram no imóvel. O casal foi rendido e mediante ameaças de morte, entregaram pertences pessoais, entre eles cartões bancários, momento em que os criminosos realizaram transações bancárias.

Em seguida ambos fugiram e levaram, além dos produtos, o Jeep Compass verde, placas QYU9C50, além de notebooks, celulares, relógios, entre outros.

Os PMs, através dos celulares das vítimas conseguiram rastrear os bandidos que estariam na Vila Jacobucci. Na rua Luiz Lázaro Zamenhoff localizaram uma mochila, com os pertences da vítima no interior, além das blusas que teriam sido utilizadas pelos bandidos. Já os autores do roubo, fugiram. O crime foi registrado na CPJ.

