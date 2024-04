Luto na Música: Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, falece aos 51 anos

Crédito: Reprodução/instagran

O Brasil se despede de um dos grandes nomes do pagode, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que faleceu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. O artista travava uma batalha árdua contra um câncer raro na região da virilha desde 2022, e estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 27 de fevereiro devido a fortes dores.

A notícia da morte de Anderson foi confirmada pela banda em seu perfil oficial do Instagram. "Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer", diz a publicação. "Ele será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos", completa a homenagem.

Nascido em agosto de 1972 no subúrbio do Rio de Janeiro, Anderson Leonardo mergulhou na música ainda jovem. Além de cantor, ele acumulava 30 anos de carreira como compositor e instrumentista. Sua trajetória artística foi marcada pela entrada no grupo de pagode Molejo na década de 90. Com a banda, ele emplacou hits que conquistaram o público, como "Caçamba", "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura" e "Cilada".

A morte de Anderson Leonardo deixa um vazio imenso na música brasileira. Sua voz marcante, talento indiscutível e carisma contagiante serão para sempre lembrados pelos fãs e amigos.

Descanse em paz, Anderson Leonardo.

