Taxa do consignado de 1,68% entra em vigor nesta segunda-feira (6)

Dinheiro - Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

ntra em vigor, nesta segunda-feira (6), o novo teto de juros dos consignados para beneficiários do INSS, de 1,68%. De acordo com a Resolução CNPS/MPS Nº 1.363, a nova taxa valerá para operações com desconto em folha. Para operações realizadas por meio de cartão de crédito e cartão consignado de benefício a taxa ficou em 2,49%.

Esta é a sétima queda das taxas desde o início da atual gestão, em 2023, e foi aprovada na última reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), realizada em 24 de abril. O Conselho tem adotado como parâmetro a queda da taxa Selic.

Os novos percentuais já estão disponíveis para consulta no Meu INSS. Para conferir as taxas e escolher a que melhor cabe no orçamento basta acesse o aplicativo sem precisar de login e senha. Na parte de baixo da tela aparecerá um ícone escrito "Taxas de empréstimo consignado", selecione. Em seguida abrirá uma aba com a relação dos bancos e os respectivos juros de empréstimo. Ao lado estão relacionadas as taxas para as modalidades de cartão de crédito consignado (RMC) e para utilização do cartão consignado de benefício (RCC), mas elas só aparecem quando a instituição oferece esse tipo de crédito.

Atualmente, há 63.746.598 contratos de consignado ativos (considerando todas as modalidades).

