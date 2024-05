Morre aos 89 anos o narrador esportivo Silvio Luiz

Silvio Luiz - Crédito: Reprodução Instagram

A comunidade esportiva brasileira se despede com pesar de um dos seus maiores ícones: o narrador Silvio Luiz faleceu nesta quinta-feira, aos 89 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. A notícia foi confirmada pelo Hospital Oswaldo Cruz, onde o jornalista estava internado na UTI desde o dia 8 de abril.

Silvio Luiz, conhecido por sua voz rouca e bordões marcantes como como: "Pelas barbas do profeta"; "Pelo amor dos meus filhinhos"; "Olho no lance"; "Balançou o capim no fundo do gol"; "Vai mandar lá no meio do pagode"; "queimou o filme"; "agora é fechar o caixão e beijar a viúva", transcendeu gerações e se tornou sinônimo de emoção nas transmissões esportivas. Sua paixão pelo futebol e talento único para narrar os jogos o colocaram entre os maiores nomes da história do jornalismo brasileiro.

