Newton Lima diz que São Carlos sofre um “vácuo no poder”

Prefeito de São Carlos no período de 2000 a 2008, além de deputado federal por uma legislatura, Newton Lima Neto é o virtual candidato petista às eleições de 2024.

Prefeito de São Carlos no período de 2000 a 2008, além de deputado federal por uma legislatura, Newton Lima Neto é o virtual candidato petista às eleições de 2024. Ele conta com o apoio do PV e PC do B. Durante o lançamento do programa Participa São Carlos, em coletiva, teceu críticas ao atual estágio da política que vive a cidade, definindo como “momento dramático que ficará para a história”.

De acordo com Newton, a situação deixa claro um “vácuo no poder”, já que o prefeito Airton Garcia, que tem graves problemas de saúde e está em processo de tratamento, não acompanha o dia a dia de São Carlos.

“Sem contar que criou-se no Executivo uma disputa interna”, salientou. “Temos hoje dois grupos políticos que querem governar a cidade e isso não ajuda no desenvolvimento. Pelo contrário, traz mais problemas, que vão se acumulando”, comentou.

ESPERANÇA

Um dos exemplos dado por Newton do suposto abandono de São Carlos seria o Jardim Gonzaga. “Quando assumimos em 2000, ali era a Favela do Gonzaga, mas com trabalhos de infraestrutura transformamos em um bairro. Mas fomos sábado (29) lá e o que ouvimos é que o local está abandonado e a expectativa que levamos é de esperança. Queremos um governo popular, compromissado com a população”.

ALIANÇAS?

Hoje, segundo Newton, PV e PC do B deverão fazer parte do governo petista. Porém ele afirmou que o partido está aberto para alianças desde que a proposta de governo do PT “seja aceito por todos aqueles que queiram participar. Serão convidados aqueles que queiram colocar São Carlos em outra dimensão”, finalizou.

