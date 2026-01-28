Lineu Navarro pede explicações sobre valores cobrados na conta de água

Sessão da Câmara desta terça-feira -

O vereador Lineu Navarro (PT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de São Carlos solicitando informações ao Poder Executivo sobre o que classificou como “absurdo estouro dos valores das contas de água” referentes ao consumo do mês de dezembro de 2025.



De acordo com o parlamentar, consumidores dos serviços de água e esgoto prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) passaram a receber, neste mês de janeiro, faturas com valores considerados estratosféricos, situação que teria ocorrido em razão do período de medição do consumo ter ultrapassado, em muito, os 30 dias normalmente adotados para a leitura.



O requerimento aponta que, com o atraso na medição, o cálculo do consumo acabou enquadrando os usuários em faixas tarifárias mais altas, elevando de forma indevida o valor do metro cúbico de água e, consequentemente, o total das contas. Para Lineu Navarro, o consumidor não pode ser penalizado por falhas na leitura, independentemente dos motivos alegados pelo serviço responsável.



No documento, o vereador destaca ainda que é papel do Poder Legislativo fiscalizar as ações do Executivo, garantindo a preservação dos direitos dos cidadãos e coibindo práticas que possam ser consideradas abusivas.



Diante disso, Lineu Navarro requer que o prefeito seja oficiado para que o SAAE esclareça uma série de pontos, entre eles:

• Quantas contas de água e esgoto foram afetadas pelo estouro no prazo de leitura, com a apresentação de relatório detalhado por região da cidade;

• Qual o valor total da arrecadação prevista pelo SAAE para fevereiro de 2026, referente ao consumo de dezembro de 2025, que foi lido apenas em janeiro;

• Quais providências serão adotadas pela autarquia para corrigir os valores cobrados, reduzindo-os e assegurando os direitos dos consumidores.

