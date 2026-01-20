Jùlio Cesar se une a Nikolas Ferreira em marcha pela liberdade rumo a Brasília

Crédito: divulgação



O vereador Jùlio Cesar participa da Marcha pela Liberdade, mobilização que segue em direção a Brasília com previsão de chegada no dia 25 de janeiro e reúne participantes de diversas regiões do país.

O parlamentar afirmou ter ficado contente com o convite feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira, destacando a importância do ato como uma manifestação pacífica e legítima.

"Diante de uma manifestação de tamanha relevância nacional, eu me sentiria profundamente incomodado se não tomasse uma atitude concreta. Nunca fui de assistir do sofá e sim de me levantar e agir", declarou o vereador.

O vereador também encaminhou ofício ao presidente da Câmara pedindo o desconto de seu salário referente a esses dias que participará da caminhada.

Ainda afirmou que a Câmara estando em recesso, na há votações ou projetos parados e que seu gabinete estará aberto e funcionando com toda equipe mantendo assim o atendimento normal.

“A política precisa ser clara. Eu vou a Brasília levar nosso grito de indignação.” Afirmou Jùlio Cesar.

