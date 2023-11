Governo ouve demandas dos moradores do Fagá no Programa Região Cidadã

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração Regional, realizou na noite desta segunda-feira, 6, no Centro de Convivência do Maria Stella Fagá, a quinta reunião do programa “Região Cidadã” que tem como objetivo aproximar a população dos serviços públicos, já que a população tem a oportunidade de colocar suas demandas para os secretários e diretores das pastas e saber da administração pública quais os serviços realizados, planejados ou em execução na região e também no restante da cidade.

O programa dividiu a cidade em 9 regiões, agora foi a vez da região dos bairros do Maria Stella Fagá que compreende a Região 5, incluindo 20 locais entre bairros, chácaras e condomínios.

Netto Donato, secretário de Governo, apresentou para a população as obras executadas na região como a área de lazer e pista de caminhada no Jardim Monique, reforma da USF Jardim Munique/Itamaraty/Astolpho Luiz do Prado, drenagem e pavimentação no Jardim Itamaraty, reforma da USF São Carlos VIII, recape do Astolpho Luiz do Prado e drenagem no Jardim Munique. Apresentou, ainda, as obras que já foram contratadas e em contratação, ressaltou os serviços prestados como a abertura do Restaurante Popular que serve 400 refeições diárias no São Carlos VIII e terminou fazendo uma prestação de contas das ações que estão sendo realizadas e que beneficiam toda a população, como o maior recape da história com aproximadamente 4 mil quarteirões recapeados, recuperação de estradas vicinais, pavimentação e drenagem, projetos contra enchentes, instalações de câmeras nas 61 escolas municipais, ampliação e construção de CEMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil), disponibilizando mais 2.500 vagas na rede municipal de ensino, notebooks para todos os professores, kit de material escolar e uniformes, 70 óculos especiais para alunos com deficiência visual e a construção do novo prédio da FATEC ( Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo). Na saúde, Netto falou da contratação de mais médicos, reforma e manutenção das unidades de saúde, reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aracy, novos aparelhos de raio-x, mutirões no CEME (Centro Municipal de Especialidades) para redução das filas de espera para exames, 4 novas ambulâncias para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), 5.600 óculos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), realização de mais cirurgias eletivas, zerando a fila para hérnia e pedra de vesícula, 934 cirurgias de cataratas, mais de 800 cirurgias de ortopedia e outras especialidades, além da inauguração do Vida Longa São Carlos com 22 moradia para idosos.

“Mais um evento da “Região Cidadã” onde nós estamos aproximando a comunidade de todos os secretários municipais, oportunidade para a gente entender as demandas, qual é o ponto falho da Prefeitura em cada um desses bairros, porque além de nós passarmos qual é a intensão da Prefeitura nos próximos meses, no próximo ano, também ouvimos as demandas da população e o interessante é que a gente sente que está no caminho certo, porque aqueles problemas que são detectados dentro da administração eles batem com aqueles problemas que a população levanta”, ressaltou Netto Donato.

Para a presidente da Associação dos Moradores do Parque do Espraiado, Simone dos Santos, esse programa é fundamental porque consegue unir em um único evento todo o secretariado, onde os moradores podem falar das demandas de uma forma mais objetiva e ter as respostas. “É muito importante a gente ter ciência que a Prefeitura está trabalhando para resolver as demandas, independente das regiões. São Carlos é muito extensa e a gente tem bairros com problemas diversas, então é interessante ter essa oportunidade para que toda a população possa debater com o governo”.

Bene Silva, morador do Jardim Monique, ressalta que existe um distanciamento entre a população e o poder público e essa oportunidade é o momento certo para colocar situações que muitas vezes o poder público desconhece. “Cada região tem o seu problema, que resolvido beneficia todos os moradores”.

Claudio Rondon, vice-presidente da Associação dos Moradores do Maria Stella Fagá, enfatizou a importância do todos os secretários ouvirem o povo. “A gente sempre teve um trabalho aberto com a Prefeitura e estamos realmente satisfeitos”.

Todos os secretários responderam as demandas solicitadas pelos moradores. O secretário Walcinyr Bragatto, da Administração Regional, pasta que coordena o “Região Cidadã”, lembra que todas as demandas são anotadas e encaminhadas posteriormente para as secretarias responsáveis.

A próxima reunião acontece no dia 08/11, a partir das 19h, na Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery.

