Emenda parlamentar contemplará projetos para a saúde da população negra

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS), conquistou com a deputada estadual Leci Brandão uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, que será destinada a projetos e programas de saúde da população negra do município e utilizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A ação foi confirmada na última sexta-feira, 3, após recebimento de ofício vindo do gabinete da deputada, em uma reunião entre as secretárias de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, e a de Saúde, Jôra Porfírio, além de integrantes das duas pastas e da conselheira do Conselho Municipal da Comunidade Negra, Maria Amélia Semifoque. Antes disso, membros da SMCAS estiveram em Araraquara visitando a Unidade Básica de Saúde (UBS) Cruzeiro do Sul, que é considerada referência no tratamento da população negra, a fim de conhecer a estrutura e operacionalização.

Segundo Vanessa Soriano, secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, a articulação entre diferentes setores da Prefeitura e o apoio da Câmara Municipal foram determinantes para esta conquista. “Demos hoje um grande passo, pois fizemos uma atuação coordenada e muito bem executada, que contou com diversas pessoas e órgãos para que isso desse certo. A próxima etapa é unir esforços entre as secretarias para elaboração e execução do plano de trabalho para que a população negra seja beneficiada”, disse Vanessa, lembrando da contribuição do prefeito Airton Garcia, do secretário de Governo, Netto Donato, e dos vereadores André Rebello e Gustavo Pozzi para que a iniciativa fosse fomentada em conjunto.

O chefe de seção do Centro Afro, Rafael Santos, também comemorou. “Trabalhamos muito nesse projeto e executamos cada passo de forma muito bem calculada, o que faz com que o Centro Afro e as políticas para a promoção da saúde da população negra em nossa cidade saiam fortalecidas. Quero agradecer a todos os envolvidos e ao gabinete da deputada Leci que nos atendeu e ajudou São Carlos e o governo Airton”, comenta Rafael.

Leia Também