Elton Carvalho viabiliza câmera de monitoramento 24 horas na região central da cidade

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos para instalação de mais uma câmera de monitoramento através de seu mandato. No total, ja foram adquiridas e instaladas pela prefeitura, dez câmeras viabilizadas pelo mandato do parlamentar em diversos bairros.

“Eu acredito que temos contribuído através do nosso mandato para melhorias consideráveis na segurança pública, e espero ajudar cada vez mais. Com as câmeras, a Guarda Municipal consegue fazer o monitoramento 24 horas, dando maior segurança aos cidadãos e cidadãs são carlense, bem como ao patrimônio público. Este foi um pedido dos comerciantes representados Mateus, Eider e Sr. João no qual nos comprometemos e cumprimos esta ação junto ao comércio local”, destacou o vereador.

Elton enfatizou que antes de fazer a aquisição e a instalação, é realizado um levantamento com técnicos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, priorizando locais estratégicos, com grande fluxo de pessoas e/ou veículos, bem como patrimônios públicos, como unidades de saúde, escolas, CRAS e demais prédios municipais.

“A ocorrência de furtos e roubos nesta região é frequente, desestimulando os comerciantes e acarretando grandes prejuízos. A câmera vai contribuir com o aumento da segurança, além de contemplar a Câmara Municipal, escola Paulino Carlos, o SIM, Saae e demais empreendimentos públicos localizados no perímetro”, finalizou.

