Câmara homenageia técnico destaque do Brasileirão 2025, Rafael Guanaes, e ex-jogadores de São Carlos



Uma das moções foi dedicada ao técnico Rafael Silva Guanaes, eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2025, atualmente à frente do Mirassol, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao esporte nacional e à sua contribuição para o futebol são-carlense.

Rafael Guanaes teve passagem marcante por São Carlos, onde comandou o São Carlos Futebol Clube e escreveu um capítulo importante da história esportiva do município. Em 2015, sob sua liderança, a equipe conquistou o título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, garantindo o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. O feito representou a retomada do protagonismo do futebol da cidade, gerando orgulho à torcida e à população.



Outra moção de congratulação foi destinada aos ex-atletas Neto Genovez, Fábio Aurélio e Edu Schimidt, sócios-proprietários da empresa são-carlense NG Soccer, atualmente referência nacional no gerenciamento de carreira de atletas.



A homenagem ressalta as trajetórias de destaque dos três no futebol profissional. Neto Genovez atuou por clubes como São Paulo e Corinthians; Fábio Aurélio construiu carreira relevante no São Paulo F.C., além de passagens pelo Valencia, da Espanha, e pelo Liverpool, da Inglaterra; já Edu Schimidt teve temporadas de sucesso no Celta de Vigo e no Real Betis, além de integrar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na última sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (16), moções de congratulações a personalidades com destacada atuação no esporte local e nacional. As homenagens foram propostas pelo vereador Edson Ferraz.