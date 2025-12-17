(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Política

Câmara homenageia técnico destaque do Brasileirão 2025, Rafael Guanaes, e ex-jogadores de São Carlos

17 Dez 2025 - 12h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Legenda da foto: Ex- jogador e agente Edu Schimidt, técnico Marcelo Mendes, ex-jogador e agente Neto Genovez, técnico Rafael Silva Guanaes e ex-jogador e agente Fábio Aurélio - Crédito: Divulgação Legenda da foto: Ex- jogador e agente Edu Schimidt, técnico Marcelo Mendes, ex-jogador e agente Neto Genovez, técnico Rafael Silva Guanaes e ex-jogador e agente Fábio Aurélio - Crédito: Divulgação
A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na última sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (16), moções de congratulações a personalidades com destacada atuação no esporte local e nacional. As homenagens foram propostas pelo vereador Edson Ferraz.

Uma das moções foi dedicada ao técnico Rafael Silva Guanaes, eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2025, atualmente à frente do Mirassol, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao esporte nacional e à sua contribuição para o futebol são-carlense.
 
Rafael Guanaes teve passagem marcante por São Carlos, onde comandou o São Carlos Futebol Clube e escreveu um capítulo importante da história esportiva do município. Em 2015, sob sua liderança, a equipe conquistou o título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, garantindo o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. O feito representou a retomada do protagonismo do futebol da cidade, gerando orgulho à torcida e à população.

Outra moção de congratulação foi destinada aos ex-atletas Neto Genovez, Fábio Aurélio e Edu Schimidt, sócios-proprietários da empresa são-carlense NG Soccer, atualmente referência nacional no gerenciamento de carreira de atletas.

A homenagem ressalta as trajetórias de destaque dos três no futebol profissional. Neto Genovez atuou por clubes como São Paulo e Corinthians; Fábio Aurélio construiu carreira relevante no São Paulo F.C., além de passagens pelo Valencia, da Espanha, e pelo Liverpool, da Inglaterra; já Edu Schimidt teve temporadas de sucesso no Celta de Vigo e no Real Betis, além de integrar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.

Leia Também

Raquel Auxiliadora presta contas de seu mandato nesta quinta-feira
Política17h14 - 09 Dez 2025

Raquel Auxiliadora presta contas de seu mandato nesta quinta-feira

Tema "privatização" divide esquerda em São Carlos
Polêmica09h30 - 05 Dez 2025

Tema "privatização" divide esquerda em São Carlos

Netto Donato sanciona lei inédita de apoio e cuidado a pessoas com obesidade
Política06h28 - 29 Nov 2025

Netto Donato sanciona lei inédita de apoio e cuidado a pessoas com obesidade

Netto exonera Paraná Filho e coronel Wellington assume Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal
Política19h17 - 24 Nov 2025

Netto exonera Paraná Filho e coronel Wellington assume Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Audiência pública debate possível adesão de São Carlos ao programa Universaliza SP
Política18h11 - 13 Nov 2025

Audiência pública debate possível adesão de São Carlos ao programa Universaliza SP

Últimas Notícias