Câmara de São Carlos aprova moção de congratulações ao 38º BPM/I por queda nos índices criminai

Sede do 38º BPM/I -

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na sessão desta terça-feira (27), uma Moção de Congratulações ao 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), sediado no município, em reconhecimento à expressiva redução nos índices de criminalidade registrada na cidade.

A homenagem foi apresentada pelos vereadores Lucão Fernandes, Bira e Bruno Zancheta e é direcionada ao batalhão na pessoa de seu comandante, o Tenente-Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, sendo extensiva a todo o efetivo da unidade.

De acordo com o documento aprovado em plenário, os dados comparativos entre os anos de 2024 e 2025 demonstram uma queda significativa nos números de crimes em São Carlos, resultado de um trabalho considerado sério, dedicado e estratégico desenvolvido pelo 38º BPM/I em prol da segurança pública local.

A moção destaca ainda que, mesmo atuando com efetivo abaixo do considerado ideal, o batalhão tem apresentado respostas eficazes, evidenciando o comprometimento, a disciplina e a dedicação dos policiais militares que atuam diariamente na proteção da população.

No texto, os parlamentares ressaltam a missão institucional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a de resguardar a população, proteger a vida e o patrimônio, além de manter a ordem e a paz social por meio de ações ostensivas e preventivas.

“O trabalho desempenhado pelo efetivo operacional e administrativo do 38º BPM/I honra a missão da Polícia Militar e reforça sua importância como força estadual voltada à preservação da ordem pública, prevenção de crimes e garantia da segurança dos cidadãos”, aponta a justificativa da moção.

Leia Também