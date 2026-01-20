Bruno Zanchetta nega filiação ao Missão

O vereador Bruno Zanchetta afirma que pode receber convite do Missão, mas garante que, até agora, não houve nada neste sentido. -

O vereador Bruno Zanchetta afirmou, nesta segunda-feira, 19 de janeiro, que não está deixando o Republicanos, sigla pela qual foi eleito vereador em 2024, para ingressar no Missão, partido recém-criado e que tem entre seus líderes o deputado federal Kim Kataguiri e outras lideranças do MBL (Movimento Brasil Livre) entre seus fundadores.

“Tenho um grande respeito pelo Kim, mas não tem nada neste sentido. Pode ser que eu receba um convite para ingressar no Missão. Tenho um respeito muito grande pelo Elton, que é o presidente do Republicanos em São Carlos. Tenho grande respeito pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Não tem nada sobre mudança de partido neste momento”, destacou Zanchetta.

Kim Kataguiri esteve em São Carlos na última sexta-feira, 16 de janeiro, visitando Zanchetta, o que aumentou os boatos e especulações a respeito de mudança de partido por parte do jovem vereador. “Quero agradecer aos vereadores Guto Zacarias, deputado estadual, e Kim Kataguiri. Somos parte de uma nova geração de políticos. Quero agradecer aos dois pelo apoio a São Carlos. Esta parceria já resultou em mais de R$ 4 milhões em emendas para o município. O Kim já ajudou com R$ 2,5 milhões, e o Guto já ajudou com mais de R$ 1,5 milhão. O Guto deve visitar a cidade em breve para anunciar novos recursos.”

