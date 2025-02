Bira pede licença de 31 dias: "Eu prefiro me afastar do que infartar"

Bira pediu afastamento - Crédito: SCA

O vereador Bira (Podemos) protocolou na Câmara Municipal um requerimento solicitando afastamento por um período de 31 dias. Com a licença, quem pode assumir a vaga de Bira é o atual presidente da PROHAB, o ex-vereador Marquinho Amaral, que é o primeiro suplente do partido.

No requerimento o vereador Bira solicita o afastamento para tratar de interesse particular e ressalta que a licença será contada a partir do dia 19 de fevereiro.

Os vereadores aprovaram a solicitação de Bira.

Durante a sessão Bira afirmou estar esgotado emocionalmente em razão de problemas com secretários. Leia o que Bira disse na sessão:

"Para estar na política tem que ter o coro grosso, mas chega uma hora que você tem que ter limite. Então você precisa respeitar seu limite e sua vida".

"Eu prefiro me afastar por 31 dias do que morrer de um infarto ou sair preso daqui. Eu sou contra a violência, mas a gente chega num limite".

"Então é melhor eu me afastar, esfriar a cabeça e dar um tempo pra mim. Isso não foi nada combinado, nem meus amigos nem suplentes sabem disso".



"Eu preciso treinar meu controle emocional. Eu não tenho. Preciso treinar isso".

"Queria estar falando do problema da cidade. Mas vivenciei situações pessoais dentro da Prefeitura, porque tem gente que é secretário, mas acha que é prefeito. Eu tive problema que quase resultou em vias de fato esses dias no gabinete do secretário de governo. Eu consegui me controlar".

"Então é melhor eu ficar quieto. Eu estou no limite de acontecer alguma coisa com a minha pessoa.Isso não é bom pra mim.

As não vou deixar de atender a população, mas vou evitar ver certas pessoas".

Leia Também