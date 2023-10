Audiência pública na Câmara discutirá serviço da CPFL

SIGA O SCA NO

25 Out 2023 - 06h51

25 Out 2023 - 06h51 Por Redação

Vereador Bira solicitou o agendamento da audiência - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos agendou para esta quarta-feira, 25, às 19h na Sala das Sessões do Legislativo uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A realização do evento atende à solicitação do vereador Ubirajara Teixeira – Bira.

De acordo com o parlamentar, ele tem recebido reclamações de alguns munícipes quanto à demora nos atendimentos e soluções por parte da CPFL. Assim, foi marcada a audiência para que essas questões sejam apresentadas e discutidas.

Foram convidados a participar do evento autoridades da Prefeitura, do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), da CPFL, entre outros interessados.

A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 49.3 da TV Aberta Digital, canal 20 da NET e canal 31 da Desktop/C.Lig), pela Rádio São Carlos AM 1450 e on-line via Facebook, YouTube e site oficiais da Câmara Municipal de São Carlos.

