Altomani completa 77 anos e planeja concorrer à prefeitura em 2028

O ex-prefeito Paulo Altomani: "Assim que ganhar todas as ações que restam vou à Justiça Eleitoral para recuperar minha elegibilidade" - Crédito: divulgação

O ex-prefeito de São Carlos, Paulo Altomani, completa 77 anos nesta quinta-feira, 15 de janeiro. Ele afirmou, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA, que, se conseguir se livrar dos processos que enfrenta, será candidato a prefeito em 2028, quando o atual prefeito, Netto Donato (PP), deve concorrer à reeleição. “Se Deus me der saúde, com certeza meu nome estará na urna eletrônica”, afirma.

Altomani afirma que está inelegível no momento, mesmo tendo sido inocentado em várias ações do Ministério Público movidas contra ele. Segundo ele, o Tesouro Nacional, por meio do Banco do Brasil, teria sequestrado R$ 74 milhões de repasses federais destinados a São Carlos, devido a prestações não pagas nas gestões dos ex-prefeitos Newton Lima (PT) e Oswaldo Barba (PT). Ainda segundo Altomani, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou que esses valores fossem lançados como despesas de sua administração, o que teria contribuído para a rejeição das contas de 2015 e 2016 pela Câmara Municipal. “Assim que ganhar todas as ações que restam, vou à Justiça Eleitoral para recuperar minha elegibilidade”, garante.

Altomani foi o político que mais disputou eleições para prefeito na história de São Carlos. O empresário participou das eleições de 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Ele venceu o pleito em 2012, na sexta tentativa. Seu mandato foi marcado por várias polêmicas, como uma dívida antiga da Prefeitura Municipal que caiu em seu colo e drenou os recursos de sua gestão.

Por outro lado, em seu governo foram realizadas milhares de cirurgias eletivas e também foi conquistada a central da Serasa Experian, empresa que hoje contribui com mais de R$ 100 milhões no recolhimento de ISS, o que representa cerca de 50% de toda a arrecadação de São Carlos com esse tributo.

De fala direta e sem papas na língua, Altomani se envolveu em dezenas de polêmicas com vários políticos de São Carlos. Engenheiro formado pela USP, descendente de italianos e ex-zagueiro do Guarani F.C., de personalidade forte, teve sua trajetória marcada por controvérsias.

Em 1989, no segundo turno das eleições presidenciais, contrariando grande parte do empresariado conservador de São Carlos, o então sócio e criador da Engemasa anunciou voto no petista Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo de sua carreira, teve imbróglios com vários políticos, como os ex-prefeitos Dagnone de Melo, Airton Garcia e Newton Lima. Depois de derrotar o então prefeito petista Oswaldo Barba em 2012, Altomani, em sua posse, entregou ao adversário um diploma de “Bom Prefeito”. Uma semana depois, acusou-o de “arrasar a cidade”.

