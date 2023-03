Van com estudantes pega fogo no Jardim Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Fogo destruiu o motor da van que transportava os alunos - Crédito: Maycon Maximino

Motorista e estudantes que estavam em uma van no início da tarde desta segunda-feira, 27, tiveram um grande susto: a van onde estavam, pegou fogo.

O motorista disse que teria locado o veículo e transportava alunos pela rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes e em dado momento percebeu que fumaça saia do motor.

Estacionou rapidamente e desembarcou todos os alunos. Populares e motoristas que perceberam o fato, com extintores, foram em auxílio e conseguiram debelar as chamas. Os motivos do fogo são ignorados.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e tomou as providências necessárias. O motor da van ficou destruído. Ninguém ficou ferido.

Leia Também