Prisma roubado no Munique é abandonado no Itamaraty

Prisma foi abandonado em um matagal no Itamaraty - Crédito: Maycon Maximino

Um Prisma, produto de roubo ocorrido por volta das 22h deste domingo, 15, foi recuperado por policiais militares da Rádio Patrulha com Motos (RPM) na tarde desta segunda-feira, 16, em uma mata no final da rua Paulo Carvalho, no Jardim Itamaraty.

Ao São Carlos Agora, os PMs informaram que foi feita denúncia anônima via Copom. Intacto, o veículo estava travado em meio a um matagal.

O veículo será devolvido ao proprietário, um motorista de aplicativo que foi assaltado no cruzamento das ruas Rafaela Saldanha com a Domingos Juliano, no Jardim Munique.

Dois assaltantes, um deles armado, levou o carro, um celular e duas carteiras. Com as características da dupla, PMs realizaram diligências e em uma mata na rua Rafael Petroni, no mesmo bairro, detiveram os suspeitos que foram encaminhados à CPJ, autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem.

