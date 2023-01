Polícia Militar recebe 26 viaturas para o combate à criminalidade

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Com a presença de autoridades policiais, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 23, em frente ao 38º BPM/I, no centro de São Carlos, a entrega oficial de 26 viaturas para sete cidades que compreendem a região do batalhão. Além de São Carlos, foram beneficiadas Porto Ferreira, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado e Descalvado.

O Governo do Estado fez a doação e o comandante do 38º Batalhão, tenente coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho comemorou o reforço na frota. São Carlos foi beneficiada com seis motos e 13 veículos para a Força Tática, Patrulha Rural e Rádio Patrulhamento Padrão.

De acordo com Mussolini, as viaturas chegam em um momento essencial no combate à criminalidade. Em entrevista, lembrou que o Estado já fez a entrega de armamentos, coletes, capacetes e munições químicas para toda a região.

DÉFICIT

Indagado sobre se a quantidade de PMs em São Carlos seria o ideal para o combate ao crime, Mussolini disse que seriam necessários mais soldados. “Hoje temos um déficit de pelo menos 70 PMs na cidade. Nas cidades abrangidas pelo 38º BPM supera uma centena. No Estado, há um déficit de 22% na corporação”, comentou.

FINAL DE SEMANA CALMO

Sobre as atividades no final de semana, o comandante da PM em São Carlos afirmou que o período foi considerado calmo e que os “infratores sabem onde põe o pé. Nossos policiais estão empenhados em proporcionar mais segurança para a população”, comentou, salientando que é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. “Quem comete um crime e tem capacidade cognitiva para saber que poderá ser punido, tem então que receber a culpabilidade pelo ato”, finalizou.

