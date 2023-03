Polícia Civil encerra "Operação Enótita" com apreensões de bicicletas e prisões em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Civil encerrou a operação “Enótita” com a prisão de dois homens e apreensão de bicicletas furtadas em São Carlos.

Por volta das 14h30 as equipes do 1º e 4º DP´s estiveram na avenida Araraquara, na vila São João Batista, onde prenderam um homem de 37 anos, o qual com ordem judicial foi encaminhado ao Centro de Triagem (CT), pois havia contra ele ordem judicial de prisão cível.

Já por volta das 15h, os investigadores estiveram na avenida Vicente Massucio Neto, no bairro de chácaras do Aracê de Santo Antônio, onde prenderam um homem de 41 anos, que estava condenado pelo crime de extorsão. Ele também foi preso no Centro de Triagem (CT) de São Carlos.

Por volta das 15h15, os investigadores dos 1° e 4º Distritos Policiais, que já realizavam levantamentos sobre uma onda de furtos de bicicletas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), condomínios e nas regiões de comércios e academias, conseguiram chegar até uma residência na vila Celina, área norte de São Carlos, onde havia informações de que um homem estaria comprando estes veículos. No local os policiais detiveram um suspeito de 51 anos que foi flagrado com uma bike, preta, que teria sido pintada de vermelha, cuja marca e características teriam sido modificadas. Indagado, ele relatou que teria recebido a bike, de outro homem de 46 anos, o qual foi procurado pelos investigadores e também foi detido. Com ele os policiais civis encontraram uma bike de cor preta, aro 29, outra nas cores preta e laranja, da marca Caloi, modelo XRT e uma quarta, também na cor preta, com suspenção e aro 24. Ele não soube explicar a procedência das bicicletas e não apresentou as notas fiscais.

Como as possíveis vítimas dos furtos não foram localizadas, os acusados acabaram liberados. As bicicletas estão à disposição dos proprietários que podem retirá-las com as notas de compra no 1º e 4º DP, na rua Orlando Damiano 2.675, na vila Elizabeth.

ENÓTITA

O DEINTER III informou que participaram da operação Enótita (união de forças), 324 policiais civis, militares, federais e guardas civis, com 134 viaturas e 2 helicópteros. Foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de 36 pessoas, sendo 6 em flagrante, e 2 menores apreendidos. Durante as buscas foram localizados e apreendidos 17.410 quilos de drogas, 22 armas de fogo, 286 munições de diversos calibres e R$ 43.094 em dinheiro.

