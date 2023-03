PM prende em São Carlos, quatro suspeitos com caminhonete roubada em Limeira

Caminhonete roubada em Limeira foi recuperada em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Denúncias anônimas e um eficiente trabalho de policiais militares fez com que uma quadrilha fosse detida com um caminhonete roubada neste domingo, 19, em Limeira. A prisão dos suspeitos aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira, 20, em um estabelecimento comercial na Avenida Pedro Néo, no Parque Novo Mundo.

O São Carlos Agora apurou que PMs foram acionados via Copom de que quatro suspeitos estariam em um estabelecimento comercial tomando cerveja, por volta das 11h30, em atitude suspeita. Todos residem em Limeira.

PMs do Comando de Força Patrulha e Rádio Patrulhamento foram ao local e abordaram os acusados. Após questionamentos, um adolescente de 17 anos confessou o roubo de uma caminhonete em Limeira, veio dirigindo a São Carlos e iria ganhar R$ 1 mil para entrega-la para um desconhecido. As chaves estariam no vaso sanitário do estabelecimento. Acredita-se que o veículo iria para um desmanche.

Já os comparsas, de 21 anos, 22 anos e 27 anos afirmaram que vieram a São Carlos em um Corsa apenas acompanhando o infrator e negaram participaram no crime.

Diante dos fatos, o infrator foi encaminhado à CPJ e posteriormente reconhecido pela vítima como autor do roubo. Já os comparsas ficaram à disposição da autoridade policial e os veículos foram apreendidos.

Leia Também