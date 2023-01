PM flagra trio com carro que havia acabado de ser roubado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Três jovens foram flagrados na noite desta quarta-feira (4) com um carro que havia sido roubado pouco antes na rua Francisco Marigo, no jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações apuradas pelo SCA, a vítima foi abordada no portão por dois indivíduos, sendo que um deles pediu para usar o banheiro, o que foi permitido.

Já dentro da casa o morador foi rendido pelos bandidos, sendo um deles armado. Em seguida teve os pés e mãos amarrados e a cabeça coberta com um lençol.

Após o assalto os criminosos fugiram levando objetos eletro eletrônicos, além de um veículo VW/Fox.

A PM foi alertada sobre o assalto e durante o patrulhamento conseguiu localizar o veículo na rua Maristela Tagliatela Custódio, Jardim Presidente Collor. Dentro do carro havia três jovens de 17 e 18 anos, porém nenhum deles teria sido reconhecido com os autores do roubo. Todos permanceram detidos na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Polícia Civil.

Somente neste quarta-feira a Polícia Militar retirou de circulação dois evadidos do sistema prisional, recuperou um carro furtado e outro roubado. Sete pessoas foram detidas.

