Operação Impacto da Força Tática e ROCAM 'sacode' o CDHU da Vila Isabel

Equipes da Força Tática e Rocam chegam a CPJ - Crédito: Maycon Maximino

A Operação Impacto realizada pela Força Tática e ROCAM na tarde desta quarta-feira (18), no CDHU da Vila Isabel, resultou na apreensão de drogas, arma e uma moto roubada.

Equipes sob o comando do capitão Rodrigo Dellanina cercaram a região. No condomínio 6 um homem de 26 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 32 com 7 munições, além de porções de maconha e uma quantia em dinheiro.

No mesmo condomínio um adolescente de 16 anos foi abordado com dezenas de porções de crack e maconha, além de dinheiro.

Já no condomínio 2, um homem de 31 anos, que saiu da cadeia no dia 24 de outubro do ano passado, voltou a ser preso pelo mesmo crime. Com ele havia a quantia de 15 pedras de crack, 294 cápsulas de cocaína e duas porções de maconha, além de dinheiro. Uma moto roubada no começo do ano na Vila Prado também estava em seu poder.

Todos os envolvidos foram conduzidos até o plantão da CPJ, onde estão sendo apresentados para o delegado da Polícia Civil.

Leia Também