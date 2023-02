Mulher é detida e acusada de furtar loja de conveniência de posto de combustíveis

Os produtos que iriam ser furtados pela acusada - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher foi detida na tarde desta quarta-feira, 1, e acusada de furtar uma loja de conveniência em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido capital/interior.

Segundo apurado, a acusada teria descido de um ônibus para São José do Rio Preto e entrou no estabelecimento onde se apoderou de vários itens e colocou em sua bolsa. A ação criminosa foi percebida por um segurança que a abordou no pátio do posto.

Após solicitada a abrir sua bolsa e ocorrer a constatação do furto, policiais rodoviários foram acionados e detiveram a mulher que foi encaminhada à CPJ, autuada em flagrante e recolhida ao centro de triagem.

