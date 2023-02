Motorista fica retido dentro do veículo após colisão contra poste no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite desta sexta-feira (3) para atender a uma colisão de um carro contra um poste, no bairro Santa Felícia.

A reportagem do São Carlos Agora esteve no local e apurou que o condutor do Escort de 39 anos estava em um estabelecimento comercial e ao sair com o veículo colidiu violentamente contra um poste de energia.

O homem chegou a ficar retido e perdeu a consciência. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma enfermeira que passava pelo local. Em seguida foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo Samu até a Santa Casa.

Segundo informações obtidas pelo SCA, o motorista recusou ser submetido ao teste do bafômetro.

Uma equipe da PM esteve no local e registrou a ocorrência.



