Motorista fica ferido após colidir contra árvore no São João Batista

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 42 anos ficou ferido no final da noite desta sexta-feira (6) após colidir o carro que conduzia contra uma árvore. O acidente ocorreu no bairro Jardim São João Batista. As causas da batida são desconhecidas.

Segundo informações, a vítima dirigia um Golf pela rua João Antonio Boni, quando perdeu o controle da direção a bateu contra a árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o motorista até a Santa Casa. O estado de saúde dele não foi informado.

